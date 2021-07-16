Растет поток трудовых мигрантов из Турции в Туркменистан
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Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО)