Турция увеличивает экспорт в тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года экспорт Турции в тюркоязычные страны возрос на 41,6 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 2,783 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2021 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 26,6 процента по сравнению с показателем мая 2020 года, составив 518,548 миллиона долларов.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-мае 2021 года из тюркоязычных стран возрос на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 1,981 миллиарда долларов.

"Импорт Турции в мае 2021 года из тюркоязычных стран возрос на 128 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 497 миллионов долларов", - сказали в министерстве.

(Редактор: Константин Шапиро)