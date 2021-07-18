Турция наполовину увеличила экспорт электротоваров в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Иран вырос на 51,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 63,597 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июне экспорт электротоваров из Турции в Иран сократился на 21,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 13,377 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт электротоваров на 46,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,88 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала электротовары на 1,307 миллиарда долларов, что на 45,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) экспорт турецких электротоваров составил 13,224 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)