Турция более чем наполовину увеличила экспорт ковров на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт ковров на 54,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,617 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В июне Турция экспортировала ковры на 298 миллионов долларов, что на 52,7 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт ковров составил 3,174 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)