Вертолеты ВВС Турции уничтожили 5 террористов на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали 5 террористов РПК в зоне проведения операции "Pençe Şimşek" в районе Метина на севере Ирака.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщило Министерство национальной обороны Турции в понедельник в соцсетях.

Согласно сообщению, в операции были задействованы ударные вертолеты ATAK турецкого производства.