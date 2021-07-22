Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $4 млрд
БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,155 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В июне Турция экспортировала зерновые и бобовые культуры на 766,532 миллиона долларов, что на 34,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт зерновых и бобовых культур составил 7,976 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
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