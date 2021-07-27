На севере Ирака погиб турецкий военный

На севере Ирака в результате обстрела со стороны боевиков террористической организации РПК погиб военнослужащий ВС Турции.

Об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Инцидент имел место в районе Хакурк, расположенном в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции Pençe.

Боевики открыли огонь по группе военных, патрулировавших дорогу.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.