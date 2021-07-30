Порты Турции перевалили в I полугодии около 300 автоэвакуаторов
Лента новостей
В Турцию будут отправлены личный состав МЧС из 500 человек и вертолеты для тушения лесных пожаров - Али Асадов
Подготовлена книга «Летопись Победы», посвященная славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне
Министр обороны Азербайджана ознакомился с ходом курсов повышения квалификации офицерского состава (ФОТО)
По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию будут отправлены бригады помощи – Хикмет Гаджиев
В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19
«Лаборатория Касперского»: благодаря инициативе No More Ransom пользователи уберегли более 900 млн долларов США от программ-вымогателей
Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил детей из семей шехидов (ФОТО)
Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправсоглашения в сфере международных автоперевозок (Эксклюзив)
Информация о якобы сбитых двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности - минобороны
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)