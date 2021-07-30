Турция мобилизовала все возможности для ликвидации лесных пожаров - Эрдоган

Власти Турции мобилизовали все имеющиеся возможности для ликвидации лесных пожаров, охвативших ряд районов страны.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

В связи со сложившейся ситуацией глава государства поддерживает регулярные контакты с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые находятся в регионе, пострадавшем от стихийного бедствия.

Руководители ведомств проинформировали президента об обстановке в зоне лесных пожаров.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи человеческими жертвами в результате пожаров и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Эрдоган заверил, что государство окажет необходимое содействие в устранении последствий стихийного бедствия.