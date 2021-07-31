Турецкий порт BOTAS в I полугодии перевалил более 6 млн тонн грузов
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В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ
Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО)