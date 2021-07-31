В Турции локализованы 88 из 98 лестных пожаров
Усилиями пожарных служб локализованы 98 из 88 очагов лесных пожаров в Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
«В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается», - написал министр в Twitter.
Министр пояснил, что речь идет об одном лесном пожаре в провинции Адана, трех – в Анталье, трех - в Мерсине, двух – в Мугле и одном в Османийе.
В тушении лесных пожаров задействованы 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин.
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