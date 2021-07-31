В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за пожаров

Обитатели четырех поселений, детского лагеря и гостиницы эвакуированы в субботу из-за сильных лесных пожаров в районе Зирия на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил телеканал ERT1.

По его данным, в превентивных целях эвакуированы жители населенных пунктов Зирия, Камарес, Лампири и Лонгос.

На борьбу с огнем мобилизованы 95 пожарных на автомобилях, четыре пеших группы пожарных, четыре самолета и вертолеты.