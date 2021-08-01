Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до семи человек
БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до семи человек, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в одном из домов района Манавгат провинции Анталья были найдены тела супружеской пары.
Тела Фахри Йигитокура и его жены, немецкого происхождения Андреа Хартманн Йигитокур, были найдены в их доме, который сильно пострадал от пожара.
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