БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до семи человек, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в одном из домов района Манавгат провинции Анталья были найдены тела супружеской пары.

Тела Фахри Йигитокура и его жены, немецкого происхождения Андреа Хартманн Йигитокур, были найдены в их доме, который сильно пострадал от пожара.