В Анкаре прошло заседание Высшего военного совета Турции

В Турции завершилось заседание Высшего военного совета под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет в среду Trend со ссылкой на агентства Anadolu.

Встреча прошла в Президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и длилась около двух часов.

Обсуждены вопросы новых назначений в ВС, повышения в званиях и отправки на пенсию офицеров высшего и среднего звена.

В заседании приняли участие вице-президент Фуат Октай, глава Минюста Абдулхамит Гюль, министр казначейства и финансов Лютфи Эльван, министр национального образования Зия Сельчук, глава Минобороны Хулуси Акар, глава Генштаба ВС генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар, командующий ВМС, контр-адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакъюз