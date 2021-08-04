167 лесных пожаров в Турции локализованы - министр

БАКУ /Trend/ - 167 лесных пожаров в Турции локализованы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, в настоящий момент продолжается работа по тушению 16 пожаров в семи провинциях страны.

Отметим, что к тушению лесных пожаров привлечено большое количество техники и живой силы.