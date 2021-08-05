Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40%

Турция 5 августа 2021 00:01 (UTC+04:00)
Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Иран вырос на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 48,869 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт автомобилей из Турции в Иран сократился на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 11,38 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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