Пожар в Турции подошел к ТЭЦ города Кемеркёй
В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.
Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ.
В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.
В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.
Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
Тушение пожара осложняет сильный ветер.
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