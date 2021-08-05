В Турции провели испытания первого отечественного грузового БПЛА (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Турции провели испытания первого грузового БПЛА отечественного производства.

Как сообщает в четверг Trend, максимальное время полета дрона KARGO-150, имеющего грузоподъемность 150 килограммов, составляет 50 минут.

Беспилотник разработан компаниями Aselsan и Altınay Savunma.

KARGO-150 способен доставить груз на расстояние 40 километров.

Его максимальная взлетная масса составляет 730 килограммов, а максимальная скорость - 100 километров в час.

Беспилотник предназначен для доставки военных грузов, в том числе вооружения, а также горюче-смазочных материалов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)