Объемы перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысили 200 тысяч тонн

Турция 5 августа 2021 16:05 (UTC+04:00)
Объемы перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысили 200 тысяч тонн
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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