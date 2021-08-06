Армия Израиля перехватила часть ракет, выпущенных из Ливана

Свыше 10 ракет были запущены в пятницу по северным районам Израиля из Ливана, часть из них была перехвачена, оставшиеся разорвались в безлюдной местности, сообщила армейская пресс-служба, пишет в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС

"Более 10 ракет были выпущены из Ливана по израильской территории. Большинство из них были перехвачены системой ПВО, остальные разорвались в незаселенной местности", - говорится в заявлении военных.

Армия Израиля начала наносить удары по пусковым установкам в Ливане, откуда велся ракетный обстрел.