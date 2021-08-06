Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции почти на треть

Турция 6 августа 2021 21:54 (UTC+04:00)
Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Грузию вырос на 29,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,057 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт готовой одежды из Турции в Грузию вырос на 22,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 9,889 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт готовой одежды на 35,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,437 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала готовую одежду на 1,808 миллиарда долларов, что на 34,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,581 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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