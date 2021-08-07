В Турции локализованы 202 из 214 лесных пожаров - Эрдоган

Пожарным удалось взять под контроль 202 из 214 лесных пожаров, вспыхнувших в 46 турецких провинциях. Об этом сообщил в Твиттер президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 18 самолетов-амфибия, 850 поливочных машин и автоцистерн с водой, 57 вертолетов, 150 экскаваторов, 9 дронов и 5250 сотрудников профильных служб.

Президент Эрдоган также отметил, что четыре самолета и один вертолет были доставлены в Турцию из-за рубежа посредством частных компаний и неправительственных организаций.

“Мы продолжаем интенсивные усилия по тушению лесных пожаров, постоянно увеличивая количество наземных и воздушных транспортных средств. Мы не допустим опустошения нашей страны”, - заявил турецкий лидер.