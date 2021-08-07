БАКУ /Trend/ - У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в Эгейском море у побережья район Датча провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,37 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.