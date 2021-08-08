Тяжелое ДТП в Турции, есть погибшие и раненные

БАКУ /Trend/ - В Турции перевернулся пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в провинции Балыкесир.

В результате ДТП погибли 14 человек, 18 человек получили ранения.

Все пострадавшие были госпитализированы. Их лечение продолжается в пяти отдельных больницах провинции.