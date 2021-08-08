На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов
ВС Турции нейтрализовали шесть террористов на севере Сирии. Об этом,как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.
Операции были проведены в районах Завиян и Шаала на востоке Таль-Рыфата, а также населенных пунктах Таль-Джиджан и Таль-Унайб.
Выяснилось, что один из уничтоженных террористов участвовал в нападении на строительную технику и машину скорой помощи пятого августа, в результате чего погибли два человека.
Террористы РПК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
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