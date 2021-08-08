На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов

ВС Турции нейтрализовали шесть террористов на севере Сирии. Об этом,как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.

Операции были проведены в районах Завиян и Шаала на востоке Таль-Рыфата, а также населенных пунктах Таль-Джиджан и Таль-Унайб.

Выяснилось, что один из уничтоженных террористов участвовал в нападении на строительную технику и машину скорой помощи пятого августа, в результате чего погибли два человека.

Террористы РПК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.