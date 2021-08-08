Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

БАКУ /Trend/ - В Турции перевернулся пассажирский микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, авария произошла в провинции Измир. Микроавтобус направлялся из района Кынык в Кемальпашу. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего микроавтобус перевернулся.

В результате ДТП погибли 6 человек, 11 человек получили ранения. На место происшествия были привлечены большое количество бригад скорой помощи и спасателей.

Все пострадавшие были госпитализированы в государственные больницы Тургутлу и Кемальпаши.