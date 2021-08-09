Грузия с начала года сократила импорт кожаных изделий из Турции
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Министр обороны Азербайджана проверил готовность команды страны к участию в конкурсе «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Компания Ener-t International разрабатывает проект строительства солнечной электростанции для Грузии
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Проект МОМ по восстановлению кяризов поддержит усилия Азербайджана по достижению трех Целей устойчивого развития
Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО)