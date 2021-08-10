Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве

Турция 10 августа 2021 22:17 (UTC+04:00)
Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве

Временный поверенный в делах Швейцарии был вызван во вторник в МИД Турции в знак протеста против открытия в Женеве представительства структуры, подконтрольной террористической организации YPG (сирийское крыло РПК), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Во внешнеполитическом ведомстве Турции заявили, что представительство так называемой «Автономной администрации Севера и Востока Сирии», напрямую связано с террористической организацией РПК/YPG.

«Четкая позиция официальной Анкары по данному вопросу доведена до сведения швейцарского дипломата. Турция ожидает разъяснений по данному вопросу. Власти Швейцарии не должны допускать каких-либо проявлений пропаганды и попыток узаконивания деятельности кровавых террористических организаций. Ставить различия между террористическими структурами недопустимо. Силы, покровительствующие террористам, лишь на том основании, что эти кровавые организации не угрожают им, горько пожалеют, столкнувшись с последствиями ошибочной политики. Турция продолжит решительную борьбу с РПК и связанными с нею структурами, которые признаны террористами и в самом Евросоюзе», - говорится в сообщении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза
Более 60% совокупных расходов госбюджета Азербайджана пришлось на текущие затраты
Более 60% совокупных расходов госбюджета Азербайджана пришлось на текущие затраты
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция осудила открытие представительства террористов в Женеве Турция 22:17
Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну США 22:07
В Германии с 11 октября отменят бесплатные тесты для непривившихся Европа 21:51
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане Другие страны 21:37
Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился Финансы 21:33
Туркменистан и ООН обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистан 21:24
Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров Узбекистан 21:16
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив) Туризм 21:16
Грузия почти на треть увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 21:14
Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер" Экономика 21:08
Губернатор Нью-Йорка заявил, что уходит в отставку США 20:45
Bloomberg: у нового iPhone будет усовершенствованная камера ИКТ 20:26
Франция импортировала из Турции цемент более чем на $100 млн Турция 19:40
Внук народного артиста Рафига Азимова стал чемпионом по киберспорту (ФОТО) Социум 19:36
В Азербайджане реконструированы придорожные объекты на северо-западном туристическом маршруте Экономика 19:30
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 19:09
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане Общество 19:00
В Евлахе в связи с пандемией проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 18:54
Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии Бизнес 18:42
В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения Общество 18:28
В I полугодии поступления в госбюджет Азербайджана исполнены на 96,5% относительно прогноза Финансы 18:20
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Политика 18:19
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей Общество 18:12
ЕС увеличивает объем финансовой поддержки Азербайджану для проведения вакцинации Политика 18:02
Грузия обнародовала статистику об объеме туристического потока в страну Транспорт 17:58
Поисковик Google в июле сохранил лидерство по популярности у пользователей Азербайджана ИКТ 17:58
Две израильские авиакомпании будут осуществлять полеты в Баку Азербайджан 17:57
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане (ФОТО) Политика 17:52
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 17:50
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 17:39
Азербайджанский вокалист Магеррам Гусейнов стал брамином (ФОТО) Культура 17:38
Азербайджанские инвесторы построят в Грузии гостиничный комплекс Бизнес 17:30
Более 60% совокупных расходов госбюджета Азербайджана пришлось на текущие затраты Финансы 17:30
В Азербайджане начался прием детей в группы дошкольной подготовки Общество 17:30
«Туркменнебит» Туркменистана объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:21
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району Общество 17:14
Узбекистан увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Энергетика 17:11
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 17:10
В ближайшее время будет начата реконструкция мечети Аголу в Лагиче (ФОТО) Общество 17:04
Азербайджан в этом году значительно нарастил оборонные расходы Азербайджан 16:56
Расходы госбюджета Азербайджана по субсидиям в I полугодии увеличились Финансы 16:52
Назначен новый представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Политика 16:47
Госагентство Азербайджана и инновационный центр подписали контракт почти на 100 тыс. манатов ИКТ 16:46
На юге Азербайджана планируется строительство еще одного магистрального водопровода (ФОТО) Общество 16:44
Объем грузоперевозок стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен превысил 120 тыс. тонн Турция 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:36
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана Финансы 16:33
В Азербайджане за сутки выявлено 1 736 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 435 человек Общество 16:31
Азербайджан в июле обеспечил информационную безопасность от киберугроз более чем на 90% ИКТ 16:22
Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии приравнялся к 16,6% ВВП Финансы 16:12
Археологи обнаружили в Лагиче водопровод и канализационную систему возрастом 2000 лет Общество 16:09
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) Политика 16:07
Большую часть товарооборота России и Туркменистана составил российский экспорт Бизнес 16:04
Почти на три миллиона тонн снизится потребление угля в Казахстане Казахстан 15:50
Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения коронавируса Грузия 15:49
Узбекистан заинтересован в развитии инвестсотрудничества с Азербайджаном Экономика 15:39
Темп роста числа инфицированных в Азербайджане вызывает беспокойство – TƏBİB Общество 15:39
Кредитование сферы сельского хозяйства в Азербайджане выросло в I полугодии Финансы 15:24
В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация Грузия 15:23
В ближайшее время для жителей Агдама будет организована поездка в их родной город – глава Агентства Общество 15:06
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение Политика 15:01
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив) Туризм 14:57
Азербайджанского дирижера в Санкт-Петербурге встретили овациями (ФОТО) Культура 14:50
Казахстан и Монголия договорились о специальных авиарейсах Казахстан 14:27
Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан Казахстан 14:24
Казахстан в I полугодии увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 14:24
В Азербайджане увеличился объем купонных выплат инвесторам Финансы 13:57
Назван объем поставок в июле литовского бензина в Украину компанией SOCAR Энергетика 13:35
Грузия назвала объем экспорта персиков и яблок Бизнес 13:25
Австрия наполовину увеличила импорт электротоваров из Турции Турция 13:19
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Зонгулдак и украинским Черноморском Турция 13:16
США наращивают импорт кожаных изделий из Турции Турция 13:15
Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий Экономика 13:10
В Туркменистане продолжают восстанавливать нефтяные скважины Энергетика 13:03
Спрос азербайджанских банков на валюту увеличился Финансы 12:35
Названы факторы, способствующие росту инфицирования COVID-19 в Азербайджане Общество 12:27
Названы данные по перевозке автомобилей между турецким портом Самсун и российским портом Темрюк Турция 12:24
Большинство зараженных коронавирусом в Азербайджане не были вакцинированы - главный инфекционист Общество 12:20
Азербайджанское бюро по туризму разрабатывает туры в Карабах Экономика 12:12
Австрия импортировала из Турции сталь на сумму около $25 млн Турция 12:11
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России Культура 12:05
Обязательства азербайджанских банков незначительно выросли за год Финансы 11:53
Совокупные активы банков Азербайджана выросли по итогам I полугодия Финансы 11:40
В Грузии зафиксирован суточный максимум смертности от коронавируса Грузия 11:30
Правовая база СЭЗ Алят будет способствовать росту прямых инвестиций - глава правления Экономика 11:13
Между центробанками Турции и Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании Финансы 11:09
Узбекистан выделит средства на финансирование предпринимательства Финансы 11:08
Грузинская авиакомпания открывает прямые рейсы в Минск Транспорт 11:02
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:55
Грузия и Украина укрепляют сотрудничество в сфере энергоэффективности Энергетика 10:55
Кредитование сектора энергетики, химии и природных ресурсов Азербайджана выросло на треть Финансы 10:47
Оглашен срок начала полноценной работы российского вертолетного сервисного центра в Азербайджане Экономика 10:47
В Казахстане отмечен рост производства электроэнергии Энергетика 10:34
Банк «Туркменистан» объявил тендер Тендеры 10:28
Иран значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 10:22
Казахстанский авиаперевозчик закупит источники бесперебойного питания Тендеры 10:21
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос в I полугодии Финансы 10:12
Минфин Туркменистана проведет очередной аукцион по продаже объектов госсобственности Бизнес 10:08
Стоимость суверенных облигаций Грузии выросла Бизнес 09:59
"Мечты" азербайджанской скрипачки представлены в Лондоне (ФОТО/ВИДЕО) Культура 09:57
Все новости