Эрдоган и Зурабишвили обсудили двусторонние связи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Обсуждены состояние турецко-грузинских отношений и региональная тематика.
В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что Турция и Грузия могут начать работу над реализацией совместных энергетических и транспортных проектов, воспользовавшись представившимися в регионе новыми возможностями.
Турецкий лидер поблагодарил коллегу за соболезнования и сочувствие в связи с лесными пожарами в Турции, а также за проявленную при ликвидации последствий стихийного бедствия солидарность.
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