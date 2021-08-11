Узбекистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции
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У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, но все его с легкостью принимают – азербайджанский врач
На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане
Населению следует отдавать предпочтение вакцинации для выработки иммунитета от COVID-19 – азербайджанский депутат
Главный инфекционист Азербайджана о том, кому будут выдаваться сертификаты о противопоказании к вакцинации
Укрепление партнерства с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана - посол
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартовал выбор вакансий по еще 4 предметам
Если не принять меры, то в Азербайджане вновь будет фиксироваться рост суточного инфицирования COVID-19 - ВОЗ
Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана