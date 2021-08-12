Иран наращивает импорт турецкой стали

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт стали из Турции в Иран вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27,29 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт стали из Турции в Иран сократился на 32 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 3,606 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт стали на 56,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,944 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала сталь на 1,743 миллиарда долларов, что на 68,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 16,569 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)