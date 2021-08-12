В результате наводнений в Турции погибли 17 человек - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В результате наводнений на севере Турции погибли 17 человек. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын", - написал он.

Эрдоган отметил, что в районах, где происходят наводнения, проводится интенсивная работа.