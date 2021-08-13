Грузия увеличила импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе–июле 2021 года увеличила экспорт стали в Грузию на 10,8 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 75,559 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2021 года экспорт стали из Турции в Грузию достиг 13,902 миллиона долларов, что на 10,3 процента превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Отметим, что Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт стали на 56,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,944 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала сталь на 1,743 миллиарда долларов, что на 68,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 16,569 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)