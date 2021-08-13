Азербайджан сократил импорт готовой одежды из Турции
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PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны
С сентября в Грузии некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста
Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ – азербайджанский депутат
Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров
Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ
В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы» (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Олжасу Сулейменову книгу под названием «Карабах до и после оккупации»
В Азербайджане число операций по p2p выросло до нескольких миллионов благодаря кампании E-PUL и MasterCard