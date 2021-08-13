Иран на треть сократил экспорт турецких ковров

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июле 2021 года сократила экспорт ковров в Иран на 29,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,583 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле Турция сократила экспорт ковров в Иран на 65,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 1,14 миллиона долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт ковров на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,831 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала ковры на 215 миллионов долларов, что на 13,7 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 г. – июль 2021 г.) турецкий экспорт ковров составил 3,14 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)