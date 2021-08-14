Иран увеличил импорт электротоваров из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе–июле 2021 года увеличила экспорт электротоваров в Иран на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 74,882 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт электротоваров в Иран сократился на 33,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 11,285 миллиона долларов.

Турция в январе–июле в целом увеличила экспорт электротоваров на 38,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,877 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала электротовары на 1,004 миллиарда долларов, что на два процента превышает показатель июля 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) экспорт турецких электротоваров составил 13,236 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)