Турция на четверть увеличила экспорт в страны ОИС

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года экспорт Турции в страны - участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) вырос на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 26,611 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт Турции в страны ОИС вырос на 35,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 4,635 миллиарда долларов.

По данным ведомства, импорт Турции в январе - июне из стран ОИС вырос на 11,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 14,177 миллиарда долларов.

"Импорт Турции в июне 2021 года из стран ОИС сократился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,415 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

(Редактор: Константин Шапиро)