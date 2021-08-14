Израиль незначительно сократил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Израиль сократился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 257,523 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт автомобилей из Турции в Израиль сократился на 34,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 47,867 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт автомобилей на 45,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,382 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала автомобили на 2,352 миллиарда долларов, что на 16,8 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) экспорт турецких автомобилей составил 29,138 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)