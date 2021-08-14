Порты Турции перевалили более 30 млн тонн нефтепродуктов
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В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий по ряду предметов конкурса по трудоустройству учителей
Азербайджан и Кыргызстан планируют провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Граждане, получающие поддельный сертификат о вакцинации, также несут ответственность - минздрав Азербайджана
В передовых частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проходят тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Полный иммунитет формируется через шесть недель после получения первой дозы вакцины от COVID-19 - азербайджанский врач
В Узбекистане реализуется 22 инвестиционных проекта в сфере развития системы питьевого водоснабжения и канализации
Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране