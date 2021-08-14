Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета в Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением самолета-амфибии Бе-200 минобороны России в Турции.

Как сообщает в субботу Trend, об этом глава МИД Турции написал на своей странице в Twitter.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал он.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200 минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту были восемь человек.

"14 августа 2021 года, около 16.10 (GMT+4), при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.