Талибан намерен наладить отношения с Турцией – Представитель движения

Турция 15 августа 2021 21:41 (UTC+04:00)
Талибан намерен наладить отношения с Турцией – Представитель движения

БАКУ /Trend/ - Талибан намерен наладить отношения с Турцией. Как сообщает Trend, об этом сказал представитель движения Талибан Забихуллах Муджахед газете «Индепендент».

По его словам, в Турции живет много афганских беженцев.

«Талибан не видит врага в лице Турции, а также хочет видеть Турцию в качестве союзника», – сказал Муджахед.

Отметим , что движение «Талибан», по сообщениям канала «Аль-Арабия», вошло в воскресенье вечером в Кабул без боя и начало занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что «в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей». Ранее также поступили сообщения о том, что талибы уже заняли президентский дворец.

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