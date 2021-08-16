Число жертв наводнений на севере Турции достигло 66
В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 66 человек. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 56 человек.
В провинции Синоп жертвами стихии стали 9 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.
В настоящее время курс лечения продолжают 8 человек, пострадавших при стихийном бедствии.
Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.
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