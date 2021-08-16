Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась с начала года

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства в январе – июле 2021 года значительно сократилось.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, сократилось на 84,5 процента по сравнению с январем – июлем прошлого года, составив 17 человек.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехал 7 461 гражданин Турции, что на 45,3 процента больше, чем в январе – июле 2020 года.

В июле по линии İŞKUR работой был обеспечен 123 531 турецкий гражданин.

Из общего числа трудоустроенных 36,4 процента составили женщины, 63,6 процента – мужчины. При этом 98,8 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В июле 2021 года число безработных в Турции составило 2,995 миллиона человек, из которых 47,8 процента – женщины, 52,2 процента – мужчины.

(Редактор: Константин Шапиро)