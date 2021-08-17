Иран в разы увеличил импорт зерновых и бобовых культур из Турции
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Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Власть НФА-Мусават и стоявшие в ее главе - дезертиры, предатели, и это истинная правда
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война навсегда останется в истории как наша славная Победа
Израиль обратился к нескольким государствам с просьбой об оказании экстренной помощи для тушения пожаров
В Азербайджане более 30 человек не допустили на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов
Президент Ильхам Алиев: Город Кельбаджар был полностью разрушен армянами, как и другие наши города и села (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Отступая, армяне пытались взорвать тоннель, соединяющий Кяльбаджар с Лачином. Но у них не получилось - торопились (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с пчеловодческим хозяйством в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы, азербайджанцы, хозяева этих земель, вернулись, прогнав врага с нашей земли, уничтожив вражескую армию (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 30 лет армяне только эксплуатировали наши земли, грабили природные ресурсы, разрушали дома (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Покидая Кяльбаджар, армяне разрушили эти места. Разрушили все здания, гидроэлектростанции (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мехрибан ханум снимает прекрасную панораму Кяльбаджара. Уверен, что тем, кто смотрит эти кадры, тоже будет интересно (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы (ВИДЕО)
Информация о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела ВС Азербайджана является ложной – Минобороны
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Томасу Баху - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Высказывания Президента Азербайджана в интервью CNN Turk – это серьезный сигнал для стран региона, являющихся сторонниками мира – экс-посол Турции
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы (ФОТО)
Если Армения не откажется от реваншистских шагов, то ее положение усугубится – азербайджанский депутат