Кыргызстан почти на 40% увеличил импорт зерновых и бобовых культур из Турции
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На выставке IDEF-2021 обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и турецкими компаниями (ФОТО)
Оказавшись в разрушенном Агдаме, понимаешь, с каким племенем дикарей нам пришлось соседствовать - глава азербайджанского НПО
Азербайджанские военные-участники конкурса "Танковый биатлон" проверили техническое состояние боевых машин (ФОТО)
Разрушив многие мифы во время Отечественной войны, Азербайджан показал всем, какова реальность – азербайджанский депутат
Президент Ильхам Алиев: Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды
Президент Ильхам Алиев: Через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев
Президент Ильхам Алиев: Разрушенные здания, мечети, раскопанные могилы - это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне
Президент Ильхам Алиев: Мы положили конец мифологии, которая преподносила армянскую армию как «непобедимую армию»
Миротворческий контингент Азербайджана выполняет задачи по охране одного из секторов аэропорта Кабула - минобороны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись на земли предков, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму
Отрицательная сторона лечения на дому - это лечение без проверки показателей крови - Минздрав Азербайджана
Сингапурская компания планирует реализовать в Узбекистане проект в сфере производства строительных материалов
Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Международного аэропорта Лачина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента тоннеля через Муровдаг (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Власть НФА-Мусавата, те, кто стоял во главе этой власти – дезертиры, предатели, трусы, изменники, и это настоящая правда
Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян, Оганян когда увидели победоносную Азербайджанскую армию, то бежали и спрятались