Турция за последние 19 лет совершила революцию в оборонпроме - Эрдоган

Турция за последние 19 лет совершила настоящую революцию в отечественном оборонпроме. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент привлек внимание к тому факту, что за последние десятилетия Турция резко снизила зависимость от импорта вооружения, доведя показатель импортозамещения с 20 до 80 процентов.

«Анкара сделала ставку на оборонпром, чтобы противостоять проблемам, создаваемым крупными производителями вооружения, явным и скрытым эмбарго. Если ранее турецкий экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Турции не достигал и 250 млн долларов, то сегодня этот показатель превысил отметку 3 млрд долларов», - констатировал президент.

Эрдоган отметил, что современная Турция входит в число 3-4 ведущих стран мира по разработке, производству и продаже ударных БПЛА, доказавших свою эффективность на поле боя.

При этом он подчеркнул, что Турция готова делиться с дружественными государствами всеми достижениями и возможностями в сфере ВПК.

«Обеспечение мира, стабильности и атмосферы доверия в регионе и во всем мире зависит и от справедливого баланса в сфере оборонной промышленности. Позиция Турции никогда не строилась на стремлении к наживе. Для нас капля нефти не дороже капли крови. Это претит ценностям общества и народа», - отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция никогда не была и не станет страной, которая под предлогом борьбы с терроризмом сбрасывает бомбы на мирных жителей за десятки тысяч километров от собственных границ.

Президент также акцентировал внимание на росте авторитета IDEF на международном уровне.

«Соглашения, контракты и протоколы, планируемые к подписанию на оборонной выставке в Стамбуле, являются лучшим показателем роста значимости IDEF на глобальном уровне», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одной из наиболее значимых выставок вооружений в Европе.