Турецкий порт Чешме принял более 200 судов

Турция 18 августа 2021 11:06 (UTC+04:00)
Турецкий порт Чешме принял более 200 судов
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