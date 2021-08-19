Турция не намерена превращаться в европейский «склад» для беженцев - Эрдоган
Турция не намерена играть для Европы роль «склада-накопителя» для мигрантов, у Анкары нет такого долга, ответственности либо обязательств. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Глава турецкого государства коснулся также ситуации в Афганистане. По его словам, Турция при необходимости будет взаимодействовать со сформированным движением «Талибан» правительством, поскольку главная цель Анкары - стабильность и безопасность Афганистана.
Турецкий лидер объявил о введении в Турции новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Президент сообщил, что непривитым студентам и работникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19.
Кроме того, без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.
Наряду с этим, в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.