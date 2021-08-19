Иран незначительно сократил импорт ковров из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе–июне 2021 года сократила экспорт ковров в Иран на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,443 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июне экспорт ковров из Турции в Иран вырос на 60,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 906 тысяч долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт ковров на 54,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,617 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала ковры на 298 миллионов долларов, что на 52,7 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт ковров составил 3,174 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)