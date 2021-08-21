Иран в разы увеличил импорт зерновых и бобовых культур из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых культур в Иран в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,057 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт зерновых и бобовых культур из Турции в Иран вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 57,958 миллиона долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,803 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала зерновые и бобовые культуры на 652,83 миллиона долларов, что на 10,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт зерновых и бобовых культур составил 8,035 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)